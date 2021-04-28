TRT 1 canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 28 Nisan Çarşamba Yayın Akışı 08:00 Mesneviden Hikayeler 08:25 Kuşlarla Yolculuk 09:05 Dr. Halit Yerebakan ile Hayatın Ritmi 10:15 Türkan Hanım'ın Konağı 12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar 14:45 İyilik Hikayeleri 15:00 Acemi Anneler 16:15 Maveraya Yolculuk 16:15 Maveraya Yolculuk 18:00 Ana Haber 18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel 20:30 Benim Adım Melek 23:45 Maveraya Yolculuk 01:10 Gönül Dağı 02:20 Mesneviden Hikayeler 02:45 Sahur Bereketi 04:35 Kur'an'ı Kerim Hatm-i Şerif

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi