TRT 1 canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi seksenler dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Pazar günü Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgeselleri ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor.
TRT 1 28 Mart 2021 Pazar yayın akışı
04.10 Işığın Prensesi
06.25 Böyle Bitmesin
08.45 Diriliş “Ertuğrul”
11.50 Enine Boyuna
13.00 Yerli Belgesel
17.15 Tozkoparan İskender
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.45 3’te3
01.00 Teşkilat
03.20 Diriliş “Ertuğrul”
TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN