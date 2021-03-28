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TRT 1 canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 28 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizde yer alıyor. TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi seksenler dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Pazar günü Benim Adım Melek dizisinin yeni  bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgeselleri ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. 

TRT 1 28 Mart 2021 Pazar yayın akışı

04.10 Işığın Prensesi

06.25 Böyle Bitmesin

08.45 Diriliş “Ertuğrul”

11.50 Enine Boyuna

13.00 Yerli Belgesel

14.10 Teşkilat

17.15 Tozkoparan İskender

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.45 3’te3

01.00 Teşkilat

03.20 Diriliş “Ertuğrul”

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 28.03.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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