TRT 1 canlı yayın akışı 28 Aralık 2020 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde pazartesi günü Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programında izleyiciler sağlık konusunda bilgilendiriliyor. Benim Adım Melek, Acemi Anneler, Seksenler tekrar bölümleri de TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıkıyor.
TRT 1 28 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı
05:40 SEKSENLER
06:35 ACEMİ ANNELER
08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
09:00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
11:00 GÖNÜL DAĞI
13:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
17:15 SEKSENLER
19:00 ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU
00:15 YERLİ DİZİ
02.15 52 HAFTA
02.40 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
03:55 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
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