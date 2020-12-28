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TRT 1 canlı yayın akışı 28 Aralık 2020 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 28 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 28 Aralık 2020 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde pazartesi günü Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programında izleyiciler sağlık konusunda bilgilendiriliyor. Benim Adım Melek, Acemi Anneler, Seksenler tekrar bölümleri de TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıkıyor.

TRT 1 28 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı

05:40 SEKSENLER

06:35 ACEMİ ANNELER

08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

09:00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

11:00 GÖNÜL DAĞI

13:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15:45 ACEMİ ANNELER

17:15 SEKSENLER

19:00 ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU

00:15 YERLİ DİZİ

02.15 52 HAFTA

02.40 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

03:55 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 28.12.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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