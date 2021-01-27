TRT 1 canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 Yayın Akışı

05.35 Seksenler (Tekrar) 06.30 Acemi Anneler (Tekrar) 07.55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 09.00 Türkan Hanım'ın Konağı 11.00 Kalk Gidelim 13.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 13.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 15.55 Acemi Anneler 17.15 Seksenler 19.00 Ana Haber 20.00 Benim Adım Melek 00.15 Türk sineması 'Dilsiz' 02.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 04.00 Türk sineması 'Dilsiz'

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