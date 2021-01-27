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TRT 1 canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 27 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:02
TRT 1 canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

 

TRT 1 Yayın Akışı

05.35 Seksenler (Tekrar)

06.30 Acemi Anneler (Tekrar)

07.55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Kalk Gidelim

13.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Benim Adım Melek

00.15 Türk sineması 'Dilsiz'

02.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04.00 Türk sineması 'Dilsiz'

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 27.01.2021 00:02
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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