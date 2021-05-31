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TRT 1 canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR

TRT 1 birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. TRT 1 27 Mayıs 2021 Perşembe canlı yayın akışı açıklandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 01:44
TRT 1 canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 31 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler TRT 1 31 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 31 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 31 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı

05:40 VUSLAT

09:00 DR. HALİT YEREBAKAN HAYATIN RİTMİ

10:15 TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI

12:00 KALK GİDELİM

14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

17:00 ANNELER

19:00 ANA HABER (CANLI)

20:00 BİR ZAMANLAR KIBRIS

00:15 ORGANİZE İŞLER

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 31 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı sabah Vuslat adlı diziyle başlıyor. TRT 1 31 Mayıs 2021 Perşembe günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 31 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Kalk Gidelim ve Anneler adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 31.05.2021 01:44
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