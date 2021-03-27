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TRT 1 canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri TRT 1 canlı yayın akışı Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 27 Mart 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

27 Mart 2021 Cumartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 ekranının 24 Mart  2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 05.40 saatlerinde Seksenler isimli dizi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Acemi Anneler dizi tekrarı ve daha sonrasında Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi yer alacaktır. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında  Türkiye-Holanda milli maçı ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 24 Mart 2021 günü yayın akışı

05:40 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30Seksenler

19:00Ana Haber (Canlı)

20:00 2022 Dünya Kupası Türkiye- Hollanda

22:00 Benim Adım Melek

00:15 Çelik Adam- Süperman - Sinema

02:35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 27.03.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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