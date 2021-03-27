TRT 1 canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
TRT 1 ekranının 24 Mart 2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 05.40 saatlerinde Seksenler isimli dizi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Acemi Anneler dizi tekrarı ve daha sonrasında Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi yer alacaktır. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Türkiye-Holanda milli maçı ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.
TRT 24 Mart 2021 günü yayın akışı
05:40 Seksenler
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:30Seksenler
19:00Ana Haber (Canlı)
20:00 2022 Dünya Kupası Türkiye- Hollanda
22:00 Benim Adım Melek
00:15 Çelik Adam- Süperman - Sinema
02:35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
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