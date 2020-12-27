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TRT 1 canlı yayın akışı 27 Aralık 2020 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 27 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen hakkında merak edilen güncel bilgileri 27 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 27 Aralık 2020 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Seksenler, acemi anneler dizilerini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde cuma günü Payitaht Abdülhamit dizisinin yeni  bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgesel ve yabancı sinema filmlerini ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. Tövbeler Olsun yeni bölümü de TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde izleyicileri karşılayacak.

TRT 1 27 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

05.40 SEKSENLER

06.35 ACEMİ ANNELER

08.00 DR. YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ 

09.00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

11.00 GÖNÜL DAĞI

13.30 EZGİ SERTER İLE FAZLASI ZARAR

15.45 ACEMİ ANNELER

17.15 SEKSENLER

19.00 ANA HABER

20.00 PAYİTAHT ABDÜLHAMİT

00.15 YABANCI SİNEMA "7.KOĞUŞTA MUCİZE"

02.30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 27.12.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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