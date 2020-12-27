TRT 1 canlı yayın akışı 27 Aralık 2020 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Seksenler, acemi anneler dizilerini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.
TRT 1 yayın akışı içerisinde cuma günü Payitaht Abdülhamit dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgesel ve yabancı sinema filmlerini ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. Tövbeler Olsun yeni bölümü de TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde izleyicileri karşılayacak.
TRT 1 27 Aralık 2020 Cuma yayın akışı
05.40 SEKSENLER
06.35 ACEMİ ANNELER
08.00 DR. YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
09.00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
11.00 GÖNÜL DAĞI
15.45 ACEMİ ANNELER
17.15 SEKSENLER
19.00 ANA HABER
20.00 PAYİTAHT ABDÜLHAMİT
00.15 YABANCI SİNEMA "7.KOĞUŞTA MUCİZE"
02.30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
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