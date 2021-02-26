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TRT 1 canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 26 Şubat 2021 Cuma gününde yayınlanan haberimizde TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

26 Şubat 2021 Cuma 00:03
TRT 1 canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT1 26 Şubat Cuma yayın akışı

05.55 Seksenler

07.05 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Kalk Gidelim

11.30 Türkan Hanım’ın Konağı

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Payitaht “Abdülhamid”

00.15 Forrest Gump

02.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 26.02.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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