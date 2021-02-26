TRT 1 canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 Yayın Akışı
05.55: Seksenler
07.05: Acemi Anneler
08.15: Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09.30: Kalk Gidelim
11.30: Türkan Hanımın'ın Konağı
15.55: Acemi Anneler
17.15: Seksenler
19.00: Ana Haber
20.00: Payitaht ''Abdülhamid''
00.15: Yabancı Sinema ''Forrest Gump''
02.35: Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi
Son Güncelleme: 26.02.2021 21:56