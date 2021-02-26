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TRT 1 canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 26 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

26 Şubat 2021 Cuma 21:56
TRT 1 canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

 

TRT 1 Yayın Akışı

05.55: Seksenler

07.05: Acemi Anneler

08.15: Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30: Kalk Gidelim

11.30: Türkan Hanımın'ın Konağı

13.20: Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55: Acemi Anneler

17.15: Seksenler

19.00: Ana Haber

20.00: Payitaht ''Abdülhamid''

00.15: Yabancı Sinema ''Forrest Gump''

02.35: Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 26.02.2021 21:56
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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