TRT 1 canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 23 Nisan Cuma yayın akışı;

07:50 Mesnevi’den Hikayeler

08:10 Kuşlarla Yolculuk

08:50 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:35 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:30 Bugün 23 Nisan

15:00 Acemi Anneler

16:15 Maveraya Yolculuk

18:00 Ana Haber

18:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Payitaht ‘’Abdülhamid’’

23:45 Maveraya Yolculuk

01:15 Gönül Dağı

02:25 Mesnevi’den Hikayeler

02:50 Sahur Bereketi

04:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif