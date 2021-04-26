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TRT 1 canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 26-04-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 23 Nisan Cuma yayın akışı;

07:50 Mesnevi’den Hikayeler

08:10 Kuşlarla Yolculuk

08:50 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:35 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:30 Bugün 23 Nisan

15:00 Acemi Anneler

16:15 Maveraya Yolculuk

18:00 Ana Haber

18:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Payitaht ‘’Abdülhamid’’

23:45 Maveraya Yolculuk

01:15 Gönül Dağı

02:25 Mesnevi’den Hikayeler

02:50 Sahur Bereketi

04:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

 

 

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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