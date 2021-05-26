TRT 1 canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 23 Mayıs Pazar Yayın Akışı
04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:35 İmparatoriçe Ki
06:50 Yeşil Deniz
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
14:05 Gönül Dağı (Altyazılı)
17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
23:45 3'Te 3
TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi
Son Güncelleme: 26.05.2021 00:01