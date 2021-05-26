TRT 1 canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 23 Mayıs Pazar Yayın Akışı 04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 04:35 İmparatoriçe Ki 06:50 Yeşil Deniz 08:55 Diriliş "Ertuğrul" 11:50 Enine Boyuna (Canlı) 13:00 Şehirden Uzakta 13:00 Şehirden Uzakta 14:05 Gönül Dağı (Altyazılı) 17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Teşkilat (Altyazılı) 23:45 3'Te 3

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi