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TRT 1 canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair tüm yeni ayrıntılar 26.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 23 Mayıs Pazar Yayın Akışı

04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:35 İmparatoriçe Ki

06:50 Yeşil Deniz

08:55 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehirden Uzakta

14:05 Gönül Dağı (Altyazılı)

17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

23:45 3'Te 3

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi


Son Güncelleme: 26.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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