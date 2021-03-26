TRT 1 canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT1 19 Mart 2021 yayın akışı;

05:40 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:20 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

00:15 Yabancı Sinema "Kanlı Elmas"

02:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle