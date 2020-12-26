TRT 1 canlı yayın akışı 26 Aralık 2020 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 haftalık yayın akışı pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları ekranlarına taşıyor. Böyle Bitmesin ve Yedi Numara dizilerini tekrar bölümüyle TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer veriyor. Sevilen dizi Tövbeler Olsun yeni bölümü 20.00’de TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde yerini alıyor.

TRT 1 26 Aralık Cumartesi günü yayın akışı

06.55 Böyle Bitmesin (Tekrar)

09.05 Yedi Numara (Tekrar)

10.05 Yerli Dizi (Tekrar)

13.45 Yerli Dizi (Tekrar)

17.30 3'te 3

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01.30 Yerli Dizi (Tekrar)

04.35 Yedi Numara (Tekrar)

03.50 Yedi Numara

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