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TRT 1 canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Nisan 25 Pazar günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 00:00
TRT 1 canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Böyle Bitmesin  dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Pazar günü Teşkilat dizisinin yeni  bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgeselleri ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 18.00’da ekranlara taşınıyor. 

TRT 1 25 Nisan 2021 Pazar  yayın akışı


 
  • 06:05 Böyle Bitmesin
     
  • 09:00 Yerli Dizi : Yedi Numar
     
  • 11:30 Acemi Anneler
     
  • 13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs
     
  • 16:15 Mavera
     
  • 18:00 Ana Haber Bülteni
     
  • 18:30 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma
     
  • 20:30 Teşkilat
     
  • 01:25 Geride Kalan Mermanat
     
  • 02:35 Sahur Bereketi

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 25.04.2021 00:00
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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