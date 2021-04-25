TRT 1 canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Böyle Bitmesin dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Pazar günü Teşkilat dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgeselleri ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 18.00’da ekranlara taşınıyor.
TRT 1 25 Nisan 2021 Pazar yayın akışı
- 06:05 Böyle Bitmesin
- 09:00 Yerli Dizi : Yedi Numar
- 11:30 Acemi Anneler
- 13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs
- 16:15 Mavera
- 18:00 Ana Haber Bülteni
- 18:30 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma
- 20:30 Teşkilat
- 01:25 Geride Kalan Mermanat
- 02:35 Sahur Bereketi
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Son Güncelleme: 25.04.2021 00:00