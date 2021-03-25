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TRT 1 canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 25 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizde TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 25 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

25 Mart 2021 Perşembe 00:06
TRT 1 canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Acemi Anneler, Türkan Hanım'ın Konağı tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Seksenler yeni bölümü ile ekranlara geliyor.

TRT1  23 Mart Salı yayın akışı;

  • 06:50 Acemi Anneler
     
  • 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
     
  • 09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
     
  • 11:00 Kalk Gidelim
     
  • 13:20 Fazlası Zarar
     
  • 15:55 Acemi Anneler
     
  • 17:30 Seksenler
     
  • 19:00 Ana Haber
     
  • 20:00 Masumlar Apartmanı
     
  • 00:45 Yok Olmadan Keşfet

 

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 25.03.2021 00:06
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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