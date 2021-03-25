TRT 1 canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Acemi Anneler, Türkan Hanım'ın Konağı tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Seksenler yeni bölümü ile ekranlara geliyor.
TRT1 23 Mart Salı yayın akışı;
- 06:50 Acemi Anneler
- 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
- 09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
- 11:00 Kalk Gidelim
- 13:20 Fazlası Zarar
- 15:55 Acemi Anneler
- 17:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Masumlar Apartmanı
- 00:45 Yok Olmadan Keşfet
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Son Güncelleme: 25.03.2021 00:06