TRT 1 canlı yayın akışı 25 Aralık 2020 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta içi her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.
TRT 1 günlük yayın akışı cuma günü Acemi Anneler, Hayatın Ritmi, Türkan Hanım’ın konağı izleyicilerle buluşuyor. TRT 1 dizi yayın akışı kapsamında ise cuma günlerinin sevilen dizisi Payitaht ‘’Abdülhamid’’ yeni bölümü ekranlara geliyor. Fenomen yapım sona erdikten sonra izleyiciler yerli-yabancı sinemaya doyacak programları izleyebilecekler.
TRT 1 18 Aralık Cuma yayın akışı
05.40 Seksenler
06.35 Acemi Anneler
08.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09.00 Türkan Hanım'ın Konağı
11.00 Gönül Dağı
15.45 Acemi Anneler
17.15 Seksenler
19.00 Ana Haber
20.00 Payitaht 'Abdulhamit'
00.15 Yabancı Sinema ' İğne İplik'
02.25 Türkan Hanm'ın Konağı
03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
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