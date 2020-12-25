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TRT 1 canlı yayın akışı 25 Aralık 2020 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, kritik gelişmeleriyle 25.12.2020 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

25 Aralık 2020 Cuma 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 25 Aralık 2020 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta içi her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT 1 günlük yayın akışı cuma günü Acemi Anneler, Hayatın Ritmi, Türkan Hanım’ın konağı izleyicilerle buluşuyor. TRT 1 dizi yayın akışı kapsamında ise cuma günlerinin sevilen dizisi Payitaht ‘’Abdülhamid’’ yeni bölümü ekranlara geliyor. Fenomen yapım sona erdikten sonra izleyiciler yerli-yabancı sinemaya doyacak programları izleyebilecekler.

TRT 1 18 Aralık Cuma yayın akışı

05.40 Seksenler

06.35 Acemi Anneler

08.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Gönül Dağı

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Payitaht 'Abdulhamit'

00.15 Yabancı Sinema ' İğne İplik'

02.25 Türkan Hanm'ın Konağı

03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 25.12.2020 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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