TRT 1 canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 Yayın Akışı
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Seksenler
07.05 Acemi Anneler
08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09.30 Kalk Gidelim
11.30 Türkan Hanım’ın Konağı
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17.15 Seksenler
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek
00.15 Türk Sineması “Gelin”
01.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
03.55 Yok Olmadan Keşfet
04.30 Türk Sineması “Gelin”
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