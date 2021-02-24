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TRT 1 canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 24 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

24 Şubat 2021 Çarşamba 00:02
TRT 1 canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

 

TRT 1 Yayın Akışı

05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.55 Seksenler

07.05 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Kalk Gidelim

11.30 Türkan Hanım’ın Konağı

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek

00.15 Türk Sineması “Gelin”

01.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

03.55 Yok Olmadan Keşfet

04.30 Türk Sineması “Gelin”

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 24.02.2021 00:02
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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