TRT 1 canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 Yayın Akışı 05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.55 Seksenler 07.05 Acemi Anneler 08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi 09.30 Kalk Gidelim 11.30 Türkan Hanım’ın Konağı 13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar 15.55 Acemi Anneler 15.55 Acemi Anneler 17.15 Seksenler 19.00 Ana Haber 19.55 Doğrusu Ne? 20.00 Benim Adım Melek 00.15 Türk Sineması “Gelin” 01.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar 03.55 Yok Olmadan Keşfet 04.30 Türk Sineması “Gelin”

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