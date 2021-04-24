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TRT 1 canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken TRT 1 canlı yayın akışı Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 24-04-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

24 Nisan 2021 Cumartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 ekranının 24 Nisan 2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 06.05  saatlerinde Böyle Bitmesin isimli dizi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Acemi Anneler dizi tekrarı ve daha sonrasında Hükümet Kadın 2 yerli sinema yer alacaktır. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında yerli dizi Gönül Dağı  ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 24 Nisan 2021 günü yayın akışı

05.30 Mesnevi’den Hikayeler

05.55 Böyle Bitmesin

08.35 Kuşlarla Yolculuk

09.00 Yedi Numara

10.00 Tozkoparan İskender

11.30 Acemi Anneler Stüdyo

13.20 Masumlar Apartmanı

16.15 Maveraya Yolculuk

18.00 Ana Haber

18.30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20.30 Gönül Dağı

23.45 Maveraya Yolculuk

01.20 İyilik Hikayeleri

02.25 Mesnevi’den Hikayeler

02.50 Sahur Bereketi

04.30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 24.04.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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