TRT 1 canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
TRT 1 ekranının 24 Nisan 2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 06.05 saatlerinde Böyle Bitmesin isimli dizi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Acemi Anneler dizi tekrarı ve daha sonrasında Hükümet Kadın 2 yerli sinema yer alacaktır. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında yerli dizi Gönül Dağı ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.
TRT 24 Nisan 2021 günü yayın akışı
05.30 Mesnevi’den Hikayeler
05.55 Böyle Bitmesin
08.35 Kuşlarla Yolculuk
09.00 Yedi Numara
10.00 Tozkoparan İskender
11.30 Acemi Anneler Stüdyo
13.20 Masumlar Apartmanı
18.00 Ana Haber
18.30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20.30 Gönül Dağı
23.45 Maveraya Yolculuk
01.20 İyilik Hikayeleri
02.25 Mesnevi’den Hikayeler
02.50 Sahur Bereketi
04.30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
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