TRT 1 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR

TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.

İzleyiciler 31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı

05:50Vuslat

09:00Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15Türkan Hanım'ın Konağı

12:00Kalk Gidelim

14:00Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17:00Anneler

19:00Ana Haber (Canlı)

19:55Doğrusu Ne?

20:00Uyanış: Büyük Selçuklu

00:15Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

02:35Türkan Hanım'ın Konağı

03:50Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…