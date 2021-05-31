TRT 1 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR

TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler 31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
TRT 1 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı
05:50Vuslat
09:00Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15Türkan Hanım'ın Konağı
12:00Kalk Gidelim
14:00Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:00Anneler
19:00Ana Haber (Canlı)
20:00Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
02:35Türkan Hanım'ın Konağı
03:50Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
TRT 1 frekans bilgileri
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11958
Polarizasyon: -
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 nasıl izlenir?
TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.