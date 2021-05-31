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TRT 1 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR

TRT 1 birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. TRT 1 24 Mayıs 2021 Pazartesi canlı yayın akışı açıklandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 01:35
TRT 1 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı

05:50Vuslat

09:00Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15Türkan Hanım'ın Konağı

12:00Kalk Gidelim

14:00Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17:00Anneler

19:00Ana Haber (Canlı)

19:55Doğrusu Ne?

20:00Uyanış: Büyük Selçuklu

00:15Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

02:35Türkan Hanım'ın Konağı

03:50Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 31.05.2021 01:35
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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