TRT 1 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 18 Mayıs Salı yayın akışı;
06:00 Vuslat
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
19:00 Ana Haber
20:00 Masumlar Apartmanı
00:15 Gönül Dağı
03:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
04:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
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Son Güncelleme: 24.05.2021 00:02