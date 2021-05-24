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TRT 1 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 24.05.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:02
TRT 1 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 18 Mayıs Salı yayın akışı;

06:00 Vuslat

09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber

20:00 Masumlar Apartmanı

00:15 Gönül Dağı 

03:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

04:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

 

TRT 1 Canlı yayın izlemek için tıklayınız. 


Son Güncelleme: 24.05.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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