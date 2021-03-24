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TRT 1 canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Çarşamba günü sitemizde yer verdiğimiz TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Mart 24 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:02
TRT 1 canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

 

TRT 1 Yayın Akışı

05:40 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım’ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Serter ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 2022 Dünya Kupası Türkiye - Hollanda

21.00 2022 Dünya Kupası Türkiye Hollanda

22.00 Benim Adım Melek

00:15 Çelik Adam: Superman

02.35 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03:35 Ezgi Serter ile Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 24.03.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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