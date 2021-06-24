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TRT 1 canlı yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 24 Haziran 2021 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

24 Haziran 2021 Perşembe 21:03
TRT 1 canlı yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler TRT 1 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 24 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

06:30 DR. YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

07:55 VUSLAT

11:15 TOZKOPARAN

12:45 KALK GİDELİM

15:55 EURO 2020 UKRAYNA - KUZEY MAKEDONYA

18:00 ANA HABER

18:55 EURO 2020 DANİMARKA - BELÇİKA

21:00 KUPA AKŞAMI

21:55 EURO 2020 HOLLANDA - AVUSTURYA

00:15 TEŞKİLAT

02:45 3'TE 3

04:15 KALK GİDELİM

 

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı sabah Vuslat adlı diziyle başlıyor. TRT 1 24 Haziran 2021 Perşembe günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Kalk Gidelim ve Anneler adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 24.06.2021 21:03
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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