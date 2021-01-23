TRT 1 canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 23 Ocak Cumartesi günü yayın akışı

04:10 Işığın Prensesi

06:10 Böyle Bitmesin

08:50 Yedi Numara

09:55 Tozkoparan İskender

11:20 Acemi Anneler

13:00 Tövbeler Olsun

15:55 Payitaht Abdülhamid

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Tövbeler Olsun

TRT 1 ekranının 23 Ocak Cumartesi günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 06:10 saatlerinde Böyle Bitmesin dizi tekrarı ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Tövbeler Olsun dizi tekrarı ve daha sonrasında yabancı sinemaya yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

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