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TRT 1 canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan TRT 1 canlı yayın akışı Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 00:35
TRT 1 canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 ekranının 23 Ocak Cumartesi günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 06:10 saatlerinde Böyle Bitmesin dizi tekrarı ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Tövbeler Olsun dizi tekrarı ve daha sonrasında yabancı sinemaya yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 1 23 Ocak Cumartesi günü yayın akışı

  • 04:10 Işığın Prensesi
  • 06:10 Böyle Bitmesin 
  • 08:50 Yedi Numara
  • 09:55 Tozkoparan İskender
  • 11:20 Acemi Anneler
  • 13:00 Tövbeler Olsun
  • 15:55 Payitaht Abdülhamid
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı
  • 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30  Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 
  • 01:45 Tövbeler Olsun

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 23.01.2021 00:35
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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