TRT 1 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT1 16 Nisan 2021 yayın akışı;
- 05:43İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:45Bir Yusuf Masalı
- 08:00Mesnevi'den Hikayeler
- 08:20Kuşlarla Yolculuk
- 09:05Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 10:15Türkan Hanım'ın Konağı
- 12:00Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
- 15:00Acemi Anneler
- 16:15Mavera
- 18:00Ana Haber (Canlı)
- 18:25Doğrusu Ne?
- 18:30Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
- 20:30Payitaht "Abdülhamid"
- 23:45Mavera
- 01:15Gönül Dağı
- 02:30Mesnevi'den Hikayeler
- 02:55Sahur Bereketi (Canlı)
- 04:45Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
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Son Güncelleme: 23.04.2021 00:01