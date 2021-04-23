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TRT 1 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 23.04.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT1 16 Nisan 2021 yayın akışı;

  • 05:43İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05:45Bir Yusuf Masalı
  • 08:00Mesnevi'den Hikayeler
  • 08:20Kuşlarla Yolculuk
  • 09:05Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 10:15Türkan Hanım'ın Konağı
  • 12:00Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
  • 15:00Acemi Anneler
  • 16:15Mavera
  • 18:00Ana Haber (Canlı)
  • 18:25Doğrusu Ne?
  • 18:30Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
  • 20:30Payitaht "Abdülhamid"
  • 23:45Mavera
  • 01:15Gönül Dağı
  • 02:30Mesnevi'den Hikayeler
  • 02:55Sahur Bereketi (Canlı)
  • 04:45Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle




Son Güncelleme: 23.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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