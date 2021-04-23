TRT 1 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT1 16 Nisan 2021 yayın akışı;

05:43İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45Bir Yusuf Masalı

08:00Mesnevi'den Hikayeler

08:20Kuşlarla Yolculuk

09:05Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15Türkan Hanım'ın Konağı

12:00Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:00Acemi Anneler

16:15Mavera

18:00Ana Haber (Canlı)

18:25Doğrusu Ne?

18:30Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30Payitaht "Abdülhamid"

23:45Mavera

01:15Gönül Dağı

02:30Mesnevi'den Hikayeler

02:55Sahur Bereketi (Canlı)

04:45Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığıgün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle