TRT 1 canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Türkan Hanımın Konağı dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.
TRT 1 23 Mayıs 2021 Salı yayın akış
08:30Bayram Sevinci
10:30Türkan Hanım Konağı
12:15Fazlası Zarar
15:25Yerli Dizi : Gönül Dağı
19:00Ana Haber Bülteni
19:55Doğrusu Ne?
20:00Masumlar Apartmanı
22:25Yerli Film : Düğün Denek
00:55Bir Zamanlar Kıbrıs
03:40Gönül Dağı
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Son Güncelleme: 23.05.2021 00:01