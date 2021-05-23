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TRT 1 canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 23-05-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

23 Mayıs 2021 Pazar 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Türkan Hanımın Konağı  dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 23 Mayıs 2021 Salı  yayın akış

  • 08:30

    Bayram Sevinci

  • 10:30

    Türkan Hanım Konağı

  • 12:15

    Fazlası Zarar

  • 15:25

    Yerli Dizi : Gönül Dağı

  • 19:00

    Ana Haber Bülteni

  • 19:55

    Doğrusu Ne?

  • 20:00

    Masumlar Apartmanı

  • 22:25

    Yerli Film : Düğün Denek

  • 00:55

    Bir Zamanlar Kıbrıs

  • 03:40

    Gönül Dağı

 

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Son Güncelleme: 23.05.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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