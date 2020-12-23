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TRT 1 canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakla bekledikleri TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Çarşamba günü yayınlanan 23-12-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 00:07
TRT 1 canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Cuma günü Seksenler, Acemi Anneler, Türkan Hanım’ın Konağı ve Gönül Dağı tekrar bölümleriyle ekranlara geliyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde 20:00 Payitaht " Abdülhamit" yeni bölümüyle izleyicilerle ekran başında olacak.

TRT 1 23 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

TRT 1 Yayın Akışı

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00  Türkan Hanım’ın Konağı

11:00 Gönül Dağı

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00  Ana Haber

20:00 Payitaht “Abdülhamid”

00:15 Yabancı Sinema “İğne İplik”

02:25 Türkan Hanım’ın Konağı

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 23.12.2020 00:07
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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