TRT 1 canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü Diriliş Ertuğrul, Benim Adım Melek tekrar bölümleri TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Tövbeler Olsun izleyicilerin karşısına çıkıyor.
TRT 1 22.02.2021 Pazar yayın akışı
04.50 Işığın Prensesi
07.05 Böyle Bitmesin (Tekrar)
09.15 Diriliş Eruğrul
11.50 Enine Boyuna
13.00 Ailenin Yeni Üyesi "Türkiye"
17.30 Tozkoporan İskender
19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun/ Yeni Bölüm
00.15 Gönül Dağı (Tekrar)
03.00 Diriliş Ertuğrul
05.00 Ailenin Yeni Üyesi "Türkiye"
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