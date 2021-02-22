İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

TRT 1 canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 22.02.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:02
TRT 1 canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü Diriliş Ertuğrul, Benim Adım Melek tekrar bölümleri  TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Tövbeler Olsun izleyicilerin karşısına çıkıyor.

TRT 1 22.02.2021  Pazar yayın akışı

04.50 Işığın Prensesi

07.05 Böyle Bitmesin (Tekrar)

09.15 Diriliş Eruğrul 

11.50 Enine Boyuna 

13.00 Ailenin Yeni Üyesi "Türkiye"

14.05 Benim Adım Melek (Tekrar)

17.30 Tozkoporan İskender 

19.00 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun/ Yeni Bölüm

00.15 Gönül Dağı (Tekrar)

03.00 Diriliş Ertuğrul 

05.00 Ailenin Yeni Üyesi "Türkiye"

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 22.02.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı

Popüler Haberler

TRT 1 canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal 7 canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu hakkında bilgiler
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2021 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
Steam ne zaman indirim yapıyor? 2020 Steam oyun indirim günleri
Hizmetçiler 1.Bölüm fragmanı yayınlandı!
Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Ezan okunurken ağızda olan bir şeyi çiğnemek yada yutmak orucu bozar mı?
Çukur dizisine katılan yeni oyuncular kimdir? Diziye 2 yeni isim transfer oldu!
TOKİ Manisa kuraları çekiliyor! TOKİ 100 bin yeni sosyal konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Halkbank faizsiz esnaf ve girişimci kredisi destekleri 2021 6 Ay ödemesiz
Yemin dizisinde Münevver karakterine Melahat Abbasova hayat veriyor
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un maç sonu basın açıklamaları
İŞKUR işsiz maaşları nelerdir? 2021 İŞKUR hangi program ne kadar maaş vermekte?
Fenerbahçe Göztepe maç özeti izle ve 21 Şubat Fb Göztepe Halil Akbunar golü
TRT 1 Teşkilat'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Maraşlı Nuran kimdir? Gerçek adı nedir? Nesrin Yılmaz hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.