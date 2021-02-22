TRT 1 canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü Diriliş Ertuğrul, Benim Adım Melek tekrar bölümleri TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Tövbeler Olsun izleyicilerin karşısına çıkıyor.

TRT 1 22.02.2021 Pazar yayın akışı

04.50 Işığın Prensesi

07.05 Böyle Bitmesin (Tekrar)

09.15 Diriliş Eruğrul

11.50 Enine Boyuna

13.00 Ailenin Yeni Üyesi "Türkiye"

14.05 Benim Adım Melek (Tekrar)

17.30 Tozkoporan İskender

19.00 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun/ Yeni Bölüm

00.15 Gönül Dağı (Tekrar)

03.00 Diriliş Ertuğrul

05.00 Ailenin Yeni Üyesi "Türkiye"

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