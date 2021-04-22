TRT 1 canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Acemi Anneler, Türkan Hanım'ın Konağı tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Seksenler yeni bölümü ile ekranlara geliyor.

TRT 1 17 Nisan Cumartesi yayın akışı;

05:40 Mesneviden Hikayeler

06:05 Böyle Bitmesin

08:30 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Yedi Numara

10:00 Tozkoparan İskender

11:30 Acemi Anneler Stüdyo

13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs

16:15 Maveraya Yolculuk

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı

23:45 Maveraya Yolculuk

02:10 Mesnevi'den Hikayeler

02:35 Sahur Bereketi

04:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

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