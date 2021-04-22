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TRT 1 canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber okurlarının merakını uyandıran TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 22.04.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:22
TRT 1 canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Acemi Anneler, Türkan Hanım'ın Konağı tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Seksenler yeni bölümü ile ekranlara geliyor.

TRT 1  17 Nisan Cumartesi yayın akışı;

 

05:40 Mesneviden Hikayeler

06:05  Böyle Bitmesin

08:30 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Yedi Numara

10:00 Tozkoparan İskender

11:30 Acemi Anneler Stüdyo

13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs

16:15 Maveraya Yolculuk

18:00  Ana Haber

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı

23:45 Maveraya Yolculuk

02:10 Mesnevi'den Hikayeler

02:35 Sahur Bereketi

04:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 22.04.2021 00:22
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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