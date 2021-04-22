TRT 1 canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Acemi Anneler, Türkan Hanım'ın Konağı tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Seksenler yeni bölümü ile ekranlara geliyor.
TRT 1 17 Nisan Cumartesi yayın akışı;
05:40 Mesneviden Hikayeler
06:05 Böyle Bitmesin
08:30 Kuşlarla Yolculuk
09:00 Yedi Numara
10:00 Tozkoparan İskender
11:30 Acemi Anneler Stüdyo
16:15 Maveraya Yolculuk
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Gönül Dağı
23:45 Maveraya Yolculuk
02:10 Mesnevi'den Hikayeler
02:35 Sahur Bereketi
04:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN