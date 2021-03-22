TRT 1 canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 22.03.2021 Cuma yayın akışı;

05:40 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım’ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 TRT1 Ana Haber

20:00 Payitaht “Abdülhamid”

00:15 Yabancı Sinema “Komplo Teorisi”

02:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

Trt1 Canlı Yayın Linki; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle