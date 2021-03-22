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TRT 1 canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Mart 22 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 22 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

22 Mart 2021 Pazartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 22.03.2021  Cuma yayın akışı;

05:40 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım’ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 TRT1 Ana Haber

20:00 Payitaht “Abdülhamid”

00:15 Yabancı Sinema “Komplo Teorisi”

02:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

Trt1 Canlı Yayın Linki; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle

 

 

 



Son Güncelleme: 22.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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