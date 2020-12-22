TRT 1 canlı yayın akışı 22 Aralık 2020 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde Cuma günü Payitaht Abdülhamit, Acemi Anneler ve Seksenler tekrar bölümleriyle izleyicilerin karşısında çıkıyor. TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Payitaht Abdülhamit yeni bölümü 20.00’de izleyicilerle buluşacak. TRT 1 günlük yayın akışı Cuma günü izleyicilerin merakla takip edeceği yapımlara ev sahipliği yapıyor.

TRT 1 22 Aralık 2020 Salı yayın akışı

05:40 SEKSENLER

06:35 ACEMİ ANNELER

08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

09:00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

11:00 GÖNÜL DAĞI

13:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15:45 ACEMİ ANNELER

17:15 SEKSENLER

19:00 ANA HABER

20:00 PAYİTAHT ABDÜLHAMİD

00:15 İĞNE İPLİK

02:55 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

03:40 EZGİ SERTEL İLE HAYATIN RİTMİ

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