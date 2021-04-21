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TRT 1 canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 21 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:03
TRT 1 canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 21 Nisan Çarşamba Yayın Akışı

04:35 Kur'an'ı Kerim Hatm-i Şerif

07:50 Mesneviden Hikayeler

08:15 Kuşlarla Yolculuk 

09:05 Dr. Halit Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:00 Acemi Anneler

15:45 İyilik Hikayeleri

16:15 Maveraya Yolculuk

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Benim Adım Melek 

23:45 Maveraya Yolculuk

01:15 Gönül Dağı

02:20 Mesneviden Hikayeler

02:45 Sahur Bereketi

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 21.04.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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