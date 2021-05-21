TRT 1 canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.
TRT1 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışı;
05:58İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00Vuslat
09:00Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15Türkan Hanım'ın Konağı
12:00Kalk Gidelim
17:00Anneler
19:00Ana Haber (Canlı)
19:55Doğrusu Ne?
20:00Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
00:15Gönül Dağı (Altyazılı)
03:00Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
04:00Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle
Son Güncelleme: 21.05.2021 00:01