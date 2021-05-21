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TRT 1 canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkındaki güncel bilgileri 21 Mayıs 2021 Cuma tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT1 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışı;

 

05:58İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00Vuslat

09:00Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15Türkan Hanım'ın Konağı

12:00Kalk Gidelim

14:00Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17:00Anneler

19:00Ana Haber (Canlı)

19:55Doğrusu Ne?

20:00Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

00:15Gönül Dağı (Altyazılı)

03:00Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

04:00Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle


Son Güncelleme: 21.05.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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