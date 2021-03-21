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TRT 1 canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 21 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizde, haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi seksenler dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Pazar günü Benim Adım Melek dizisinin yeni  bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgeselleri ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. 

TRT 1 21 Mart 2021 Pazar yayın akışı

05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.40 Seksenler (Altyazılı)

06.50 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09.30 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Kalk Gidelim

13.20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.30 Seksenler (Altyazılı)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Payitaht Abdülhamid

00.15 Yabancı Sinema ''Komplo Teorisi''

02.35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 21.03.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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