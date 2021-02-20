TRT 1 canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 ekranının 13 Şubat 2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 07.20 saatlerinde Yedi Numara isimli dizi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Acemi Anneler dizi tekrarı ve daha sonrasında Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tekrarına yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 1 13 Şubat 2021 günü yayın akışı

05:40 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım’ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)

00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu

02:55 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03:50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

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