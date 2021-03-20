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TRT 1 canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 20.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 ekranının 13 Mart  2021 günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 05.50 saatlerinde Böyle Olmasın isimli dizi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Acemi Anneler dizi tekrarı ve daha sonrasında Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi yer alacaktır. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 13 Mart 2021 günü yayın akışı

04:33İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:35Işığın Prensesi

06:50Böyle Bitmesin

09:00Yedi Numara

10:05Tozkoparan İskender

11:40Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)

13:30Türk Sineması "Çınar Ağacı"

16:10Teşkilat

19:00Ana Haber (Canlı)

20:00Gönül Dağı

00:15Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

01:30Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)

01:45Teşkilat

03:50Yedi Numara

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 20.03.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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