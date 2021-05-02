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TRT 1 canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 2 Mayıs günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, konusunda yeni bilgileri edinin.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Böyle Bitmesin  dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Pazar günü Teşkilat dizisinin yeni  bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgeselleri ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 18.00’da ekranlara taşınıyor. 

TRT 1 2 Mayıs 2021 Pazar  yayın akışı


 

  • 05:15 Mesnevi'den Hikayeler
  • 05:45 Elimi Bırakma
  • 08:15 Kuşlara Yolculuk
  • 09:15 Diriliş Ertuğrul
  • 11:50 Enine Boyuna
  • 13:15 Yerli Belgesel
  • 14:25 Mavera
  • 16:00 Tozkoparan
  • 18:00 Ana Haber Bülteni
  • 18:30 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma
  • 20:30 Teşkilat
  • 23:45 Maveraya Yolculuk
  • 01:05 Gönül Dağı
  • 02:15 Mesnevi'den Hikayeler
  • 02:40 Sahur Bereketi
  • 04:15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 02.05.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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