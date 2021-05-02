TRT 1 canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Böyle Bitmesin dizisini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Pazar günü Teşkilat dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgeselleri ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 18.00’da ekranlara taşınıyor.
TRT 1 2 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı
- 05:15 Mesnevi'den Hikayeler
- 05:45 Elimi Bırakma
- 08:15 Kuşlara Yolculuk
- 09:15 Diriliş Ertuğrul
- 11:50 Enine Boyuna
- 13:15 Yerli Belgesel
- 14:25 Mavera
- 16:00 Tozkoparan
- 18:00 Ana Haber Bülteni
- 18:30 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma
- 20:30 Teşkilat
- 23:45 Maveraya Yolculuk
- 01:05 Gönül Dağı
- 02:15 Mesnevi'den Hikayeler
- 02:40 Sahur Bereketi
- 04:15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
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Son Güncelleme: 02.05.2021 00:01