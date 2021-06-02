İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

TRT 1 canlı yayın akışı 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 02.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 21:04
TRT 1 canlı yayın akışı 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

06:00 VUSLAT

09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:05 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

12:00 KALK GİDELİM

14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

17:00 ANNELER

19:00 ANA HABER (CANLI)

20:00 YEŞİL YOL

23:50 GÖNÜL DAĞI

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah Vuslat adlı diziyle başlıyor. TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Kalk Gidelim ve Anneler adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise yabancı yapım Yeşil Yol filmi ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 02.06.2021 21:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağın Çocukları dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Blu TV Sokağın Çocukları 3. sezon yayınlanacak mı?
Sokağın Çocukları dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Blu TV Sokağın Çocukları 3. sezon yayınlanacak mı?
Maraşlı dizisi ne zaman final yapacak?
Maraşlı dizisi ne zaman final yapacak?
Sadakatsiz Asya ölecek mi? Cansu Dere yeni sezonda diziden ayrılıyor mu?
Sadakatsiz Asya ölecek mi? Cansu Dere yeni sezonda diziden ayrılıyor mu?
Show TV Cam Tavanlar oyuncuları kim kimdir?
Show TV Cam Tavanlar oyuncuları kim kimdir?
Tiyatrocu Dilan Demircioğlu kimdir? Dilan Demircioğlu nereli, kaç yaşında? Dilan Demircioğlu hangi projelerde yer aldı?
Tiyatrocu Dilan Demircioğlu kimdir? Dilan Demircioğlu nereli, kaç yaşında? Dilan Demircioğlu hangi projelerde yer aldı?
EDHO final mi yapıyor? EDHO sezon finali ne zaman?
EDHO final mi yapıyor? EDHO sezon finali ne zaman?

Popüler Haberler

2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 2 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı
TRT 1 canlı yayın akışı 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Kanal 7 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı ve TV rehberi
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2021 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
30.000 tl ye hangi ikinci el arabalar var? 2021
Sokağın Çocukları dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Blu TV Sokağın Çocukları 3. sezon yayınlanacak mı?
Agi asgari ücrete dahil mi? 2021
Maraşlı dizisi ne zaman final yapacak?
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Kalp Yarası dizisinin tekrarları ne zaman?
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2021
ÇYDD burs başvuru formu nasıl doldurulur? 2021 ÇYDD burs gerekli belgeler
Temmuz 2021 ayında memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Olası zam oranları belli oldu!
Şirin Ünal kimdir? Şirin Ünal kaç yaşında, nereli? Şirin Ünal hayatı ve biyografisi!
Tiyatrocu Dilan Demircioğlu kimdir? Dilan Demircioğlu nereli, kaç yaşında? Dilan Demircioğlu hangi projelerde yer aldı?
MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sadakatsiz dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Sadakatsiz Haluk karakterini kim canlandırıyor? Burak Sergen kimdir?
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.