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TRT 1 canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın bülteninde göze çarpan TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 19 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimize göz atarak, TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 00:02
TRT 1 canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT1 17 Şubat Çarşamba yayın akışı

05.55 Seksenler

07.05 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Kalk Gidelim

11.30 Türkan Hanım’ın Konağı

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Benim Adım Melek

00.15 Türk Sineması ''Düğün''

01.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

04.30 Türk Sineması ''Düğün''

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 19.02.2021 00:02
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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