TRT 1 canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 18 Mayıs Salı Yayın Akışı 05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 06:00 Vuslat 09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 10:15 Türkan Hanım'ın Konağı 12:00 Kalk Gidelim 12:00 Kalk Gidelim 14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar 17:00 Anneler 19:00Ana Haber (Canlı) 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi