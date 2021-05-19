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TRT 1 canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basının ve okurların dikkatini çeken TRT 1 canlı yayın akışı Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 19.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 18 Mayıs Salı Yayın Akışı

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Vuslat

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi


Son Güncelleme: 19.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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