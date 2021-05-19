TRT 1 canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 18 Mayıs Salı Yayın Akışı
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Vuslat
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi
Son Güncelleme: 19.05.2021 00:01