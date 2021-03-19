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TRT 1 canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı TRT 1 canlı yayın akışı Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 19.03.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 00:25
TRT 1 canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT1 19 Mart 2021 yayın akışı;

05.40 Seksenler

06.50 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Türkan Hanımın Konağı

11.00 Kalk Gidelim

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.30 Seksenler

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Payitaht Abdülhamid

00.15 Yabancı Sinema ''Komplo Teorisi''

02.35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle



Son Güncelleme: 19.03.2021 00:25
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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