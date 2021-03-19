TRT 1 canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT1 19 Mart 2021 yayın akışı;

05.40 Seksenler

06.50 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Türkan Hanımın Konağı

11.00 Kalk Gidelim

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.30 Seksenler

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Payitaht Abdülhamid

00.15 Yabancı Sinema ''Komplo Teorisi''

02.35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/Canli-izle