TRT 1 canlı yayın akışı 19 Aralık 2020 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 haftalık yayın akışı pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları ekranlarına taşıyor. Böyle Bitmesin ve Yedi Numara dizilerini tekrar bölümüyle TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer veriyor. Sevilen dizi Tövbeler Olsun yeni bölümü 20.00’de TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde yerini alıyor. Dizinin yeni bölümünden sonra Payitaht Abdülhamit isimli programın tekrarı, seven izleyicilere ve kaçıranlara yeniden izleme imkanı sunuyor.

TRT 1 19 Aralık Cumartesi günü yayın akışı

05.40 Nirvana Alevler İçinde

08.20 Böyle Bitmesin

10.25 Yedi Numara

11.25 Kalk Gidelim

14.15 3'te 3

15.45 Masumlar Apartmanı

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01.30 Kalk Gidelim

03.50 Yedi Numara

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