TRT 1 canlı yayın akışı 19 Aralık 2020 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
TRT 1 haftalık yayın akışı pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları ekranlarına taşıyor. Böyle Bitmesin ve Yedi Numara dizilerini tekrar bölümüyle TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer veriyor. Sevilen dizi Tövbeler Olsun yeni bölümü 20.00’de TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde yerini alıyor. Dizinin yeni bölümünden sonra Payitaht Abdülhamit isimli programın tekrarı, seven izleyicilere ve kaçıranlara yeniden izleme imkanı sunuyor.
TRT 1 19 Aralık Cumartesi günü yayın akışı
05.40 Nirvana Alevler İçinde
08.20 Böyle Bitmesin
10.25 Yedi Numara
11.25 Kalk Gidelim
15.45 Masumlar Apartmanı
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01.30 Kalk Gidelim
03.50 Yedi Numara
TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN