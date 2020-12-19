İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...

TRT 1 canlı yayın akışı 19 Aralık 2020 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen TRT 1 canlı yayın akışı Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 19 Aralık 2020 Cumartesi tarihli haberimize göz aratak TRT 1 canlı yayın akışı Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 19 Aralık 2020 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

 TRT 1 haftalık yayın akışı pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları ekranlarına taşıyor. Böyle Bitmesin ve Yedi Numara dizilerini tekrar bölümüyle TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer veriyor. Sevilen dizi Tövbeler Olsun yeni bölümü 20.00’de TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde yerini alıyor. Dizinin yeni bölümünden sonra Payitaht Abdülhamit isimli programın tekrarı, seven izleyicilere ve kaçıranlara yeniden izleme imkanı sunuyor.

TRT 1 19 Aralık Cumartesi günü yayın akışı

05.40 Nirvana Alevler İçinde 

08.20 Böyle Bitmesin

10.25 Yedi Numara

11.25 Kalk Gidelim

14.15 3'te 3

15.45 Masumlar Apartmanı

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01.30 Kalk Gidelim

03.50 Yedi Numara

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 19.12.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kefaret dizisinde Cansu'nun gerçek babası ortaya çıkıyor
Kefaret dizisinde Cansu'nun gerçek babası ortaya çıkıyor
Netflix House of the Dragon konusu ne? House of the Dragon yayın tarihi belli oldu
Netflix House of the Dragon konusu ne? House of the Dragon yayın tarihi belli oldu
Mucize Doktor dizisi oyuncusu Seda Bakan'dan şok paylaşım!
Mucize Doktor dizisi oyuncusu Seda Bakan'dan şok paylaşım!
Akıncı dizisinden yeni tanıtım fragmanı yayınladı
Akıncı dizisinden yeni tanıtım fragmanı yayınladı
Alev Alev dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor
Alev Alev dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor
Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?
Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?

Popüler Haberler

Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2020 Milangaz tüp kaç para?
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2020
Epic Games 19 Aralık ücretsiz oyunu ne? Epic Games ücretsiz oyunlar listesi
Vodafone kullanıcılarına bedava internet müjdesi!
Exxen Tv açılış tarihi belli oldu mu, ne zaman açılacak? Exxen Tv ücreti ne kadar olacak, ne kadar süre ücretsiz olacak?
iPhone 12 mini ve 12 Pro Max özellikleri ve Türkiye satış fiyatı
Taksitli cep telefonu satışı var mı? Kredi kartı ile cep telefonu satışlarında taksit sayısı kaç?
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2020 internetten online emlak vergisi ödeme
2021 Denizli Fen liseleri güncel taban puanları belli oldu
Google haritalar dükkan ve işyeri ekleme işlemleri 2020
Türkiye Maarif Vakfı nedir? Neye hizmet eder? 541 Milyon TL para aktarılacak
Gel Hemşerim sunucusu Rüştü Onur Atilla Kimdir? Yarışmanın Jürileri kimler? Formatı ne?
Hostes olmak için ne okumalı? Hostes olmak için gerekli şartlar
Konut Kredisi Faiz Oranları Yükselen Bankalar Hangileri? İşte Tüm Bankaların Ev Kredisi Oranları
Korona nedeniyle maddi yardım yapan kurum ve kuruluşlar hangileridir?
Yılbaşında misafirlik ve evlerde toplanmak yasak mı? Evde yılbaşı kutlaması yasak mı?
Yılbaşı kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 19 Aralık 2020 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bim indirimli ürünler kataloğu 19 Aralık 2020 Cumartesi indirim fırsatları
MEB İlkokul, Ortaokul, Lise yazılı sınavları iptal mi oldu? Sınavlar nasıl yapılacak?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 19 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.