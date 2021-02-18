TRT 1 canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Seksenler, Acemi Anneler tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor.
TRT 11 Şubat Perşembe yayın akışı
08:15Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30Kalk Gidelim
11:30Türkan Hanım Konağı
13:20Fazlası Zarar
17:15Seksenler
19:00Ana Haber
20:00Yerli dizi : Masumlar Apartmanı
00:15Uyanış : Büyük Selçuklu
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