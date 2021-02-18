TRT 1 canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Seksenler, Acemi Anneler tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor.

TRT 11 Şubat Perşembe yayın akışı

08:15Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30Kalk Gidelim

11:30Türkan Hanım Konağı

13:20Fazlası Zarar

15:55Acemi Anneler

17:15Seksenler

19:00Ana Haber

20:00Yerli dizi : Masumlar Apartmanı

00:15Uyanış : Büyük Selçuklu

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