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TRT 1 canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 18-02-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

18 Şubat 2021 Perşembe 00:04
TRT 1 canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Seksenler, Acemi Anneler tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor.

TRT 11 Şubat Perşembe  yayın akışı

08:15Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30Kalk Gidelim

11:30Türkan Hanım Konağı

13:20Fazlası Zarar

15:55Acemi Anneler

17:15Seksenler

19:00Ana Haber

20:00Yerli dizi : Masumlar Apartmanı

00:15Uyanış : Büyük Selçuklu

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 18.02.2021 00:04
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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