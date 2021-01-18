TRT 1 canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde perşembe günü Seksenler, Kalk Gidelim tekrar bölümleri TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde yer alıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde Uyanış: Büyük Selçuklu izleyicilerin karşısına çıkıyor.

TRT 1 18.01.2021 Pazartesi yayın akışı

05.40 SEKSENLER

06.35 ACEMİ ANNELER

08.00 DR. YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

09.00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

11.00 KALK GİDELİM

13.30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15.55 ACEMİ ANNELER

17.15 SEKSENLER

19.00 ANA HABER

20.00 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU

00.15 GÖNÜL DAĞI

03.15 52 HAFTA

03.40 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

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