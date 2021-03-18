TRT 1 canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Böyle Bitmesin, Yedi Numara tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Acemi Anneler (stüdyo) programıyla ekranlara geliyor.

TRT1 13 Mart Pazartesi yayın akışı;

04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:35 Işığın Prensesi

06:50 Böyle Bitmesin

09:00 Yedi Numara

10:05 Tozkoparan İskender

11:40 Acemi Anneler Stüdyo (canlı)

13:30 Türk Sineması ''Çınar Ağacı''

16:10 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 : Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi (Canlı)

01:45 Teşkilat

03:50 Yedi Numara

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN