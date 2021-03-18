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TRT 1 canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 18 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimize göz aratak TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Böyle Bitmesin, Yedi Numara tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Acemi Anneler (stüdyo) programıyla ekranlara geliyor.

TRT1  13 Mart Pazartesi yayın akışı;

04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:35 Işığın Prensesi

06:50 Böyle Bitmesin 

09:00 Yedi Numara 

10:05 Tozkoparan İskender

11:40 Acemi Anneler Stüdyo (canlı)

13:30 Türk Sineması ''Çınar Ağacı'' 

16:10 Teşkilat 

19:00 Ana Haber

20:00 : Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi (Canlı)

01:45 Teşkilat 

03:50  Yedi Numara 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 18.03.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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