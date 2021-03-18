TRT 1 canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Böyle Bitmesin, Yedi Numara tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Acemi Anneler (stüdyo) programıyla ekranlara geliyor.
TRT1 13 Mart Pazartesi yayın akışı;
04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:35 Işığın Prensesi
06:50 Böyle Bitmesin
09:00 Yedi Numara
10:05 Tozkoparan İskender
13:30 Türk Sineması ''Çınar Ağacı''
16:10 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 : Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi (Canlı)
01:45 Teşkilat
03:50 Yedi Numara
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