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TRT 1 canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

17 Ocak 2021 tarihinde yayınladığımız TRT 1 canlı yayın akışı Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 17 Ocak 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 00:02
TRT 1 canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde yer alıyor. Sevilen dizi Seksenler, acemi anneler dizilerini tekrar bölümleriyle ekranlara taşıyan TRT 1 yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicileri nefes kesen yapımlar karşılıyor.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Perşembe günü Payitaht Abdülhamit dizisinin yeni  bölümü izleyicilerle buluşacak. Yerli belgesel ve yabancı sinema filmlerini ekranlarına getiren TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde, ana haber bülteni 19.00’da ekranlara taşınıyor. Tövbeler Olsun yeni bölümü de TRT 1 dizi yayın akışı içerisinde izleyicileri karşılayacak.

TRT 1 17 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

08.00 HAYATIN RİTMİ

09.00 TÜRKAN HANIM'IN MUTFAĞI

11.00 KALK GİDELİM

13.30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15.55 ACEMİ ANNELER

17.15 SEKSENLER

19.00 ANA HABER

20.00 TÜRK SİNEMASI VİZONTELE 

22.30 3'TE 3

00.30 TÜRK SİNEMASI VİZONTELE

02.20 TÜRKAN HANIM'IN MUTFAĞI

03.40 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 17.01.2021 00:02
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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