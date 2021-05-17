TRT 1 canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 28 Nisan Cuma yayın akışı;

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Elimi Bırakma

08:00 Mesnevi'den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Teşkilat (Altyazılı)

11:30 Anneler Stüdyo (Canlı)

13:20 Masumlar Apartmanı

16:30 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

23:00 Kadir Gecesi Özel