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TRT 1 canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen TRT 1 canlı yayın akışı Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Mayıs 17 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
TRT 1 canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, dizi ve sinema filmlerini ekranlarına taşıyan TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler sezon dizilerinin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 28 Nisan Cuma yayın akışı;

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Elimi Bırakma

08:00 Mesnevi'den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Teşkilat (Altyazılı)

11:30 Anneler Stüdyo (Canlı)

13:20 Masumlar Apartmanı

16:30 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

23:00 Kadir Gecesi Özel

 

 

 


Son Güncelleme: 17.05.2021 00:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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