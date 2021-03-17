TRT 1 canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 Yayın Akışı
05:40 Seksenler
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Serter ile Fazlası Zarar
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Adım Melek
00:15 Türk Sineması “İhtiyar Kurtlar”
02:30 Yerli Belgesel
02:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03:40 Ezgi Serter ile Fazlası Zarar
TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi
Son Güncelleme: 17.03.2021 00:01