TRT 1 canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım ve yarışma programı bulunuyor. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini takip etmek isteyen izleyiciler ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 Yayın Akışı 05:40 Seksenler 06:50 Acemi Anneler 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 09:30 Türkan Hanım’ın Konağı 11:00 Kalk Gidelim 13:20 Ezgi Serter ile Fazlası Zarar 15:55 Acemi Anneler 15:55 Acemi Anneler 17:30 Seksenler 19:00 Ana Haber 20:00 Benim Adım Melek 00:15 Türk Sineması “İhtiyar Kurtlar” 02:30 Yerli Belgesel 02:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 03:40 Ezgi Serter ile Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için; https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi