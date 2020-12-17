TRT 1 canlı yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TRT 1 yayın akışı içerisinde Seksenler, Acemi Anneler, Benim Adım Melek tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor. TRT 1 dizi yayın akışı kapsamında ise Kalk Gidelim yeni bölümü ekranlarda olacak.
TRT 1 17 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı
02:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
05:38 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PRO...
05:40 SEKSENLER
06:35 ACEMİ ANNELER
08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ
09:00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI
13:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR
15:45 ACEMİ ANNELER
17:15 SEKSENLER
19:00 ANA HABER
20:00 KALK GİDELİM
23:45 3'TE 3
01:00 YERLİ DİZİ
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