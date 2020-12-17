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TRT 1 canlı yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 canlı yayın akışı Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 17 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 12:01
TRT 1 canlı yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımlara geç kalmamak için Google’da ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TRT 1 yayın akışı içerisinde Seksenler, Acemi Anneler, Benim Adım Melek tekrar bölümleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 günlük yayın akışı kapsamında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programıyla vatandaşların hayatında daha bilinçli olması yönünde bir takım öneriler veriliyor. TRT 1 dizi yayın akışı kapsamında ise Kalk Gidelim yeni bölümü ekranlarda olacak.

TRT 1 17 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

02:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

05:38 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PRO...

05:40 SEKSENLER

06:35 ACEMİ ANNELER

08:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

09:00 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

11:00 BENİM ADIM MELEK

13:30 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

15:45 ACEMİ ANNELER

17:15 SEKSENLER

19:00 ANA HABER

20:00 KALK GİDELİM

23:45 3'TE 3

01:00 YERLİ DİZİ

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 17.12.2020 12:01
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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