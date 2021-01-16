TRT 1 canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 7 Ocak Perşembe günü yayın akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Nirvana Alevler İçinde

08:20 Böyle Bitmesin

10:30 Yedi Numara

11:25 Kalk Gidelim

14:15 3'Te 3

15:50 Uyanış: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Gönül Dağı

04:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

TRT 1 ekranının 7 Ocak Perşembe günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 07:50 saatlerinde Böyle Bitmesin dizi tekrarı ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Tövbeler Olsun dizi tekrarı ve daha sonrasında yabancı sinemaya yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Tozkoparan İskender yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

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