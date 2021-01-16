İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

TRT 1 canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri TRT 1 canlı yayın akışı Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 16 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak, ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 00:03
TRT 1 canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TRT 1 ekranının 7 Ocak Perşembe günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 07:50 saatlerinde Böyle Bitmesin dizi tekrarı ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Tövbeler Olsun dizi tekrarı ve daha sonrasında yabancı sinemaya yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Tozkoparan İskender yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 1 7 Ocak Perşembe günü yayın akışı

  • 05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
  • 05:40 Nirvana Alevler İçinde
  • 08:20 Böyle Bitmesin
  • 10:30 Yedi Numara
  • 11:25 Kalk Gidelim
  • 14:15 3'Te 3
  • 15:50 Uyanış: Büyük Selçuklu
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı
  • 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30 Gönül Dağı
  • 04:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 16.01.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Show TV canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
TV 8 canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal 7 canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bir Şansım Olsa programı formatı nedir? Show Tv Bir Şansım Olsa sunucusu kimdir?
Seksenler Butik Ali karakterini kim canlandırıyor? Hakan Bulut biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
100.000 alınacak arabalar listesi 2021
Askerde nakit para kullanmak yasak mı?
Alev Alev dizisi tekrar bölümleri hangi günler yayınlanıyor?
Himzetçiler Ela kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Baysal Yurtçu hakkında bilgiler
Bim 4 Eylül – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında geçerli indirimli ürünler!
Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun kimdir? Elçin Hatun gerçek tarihteki hayatı
2021 SPK SPL lisansları ne işe yarar? SPK SPL lisans şartları
Mazot gübre desteği almak için gerekli belgeler? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
TOKİ kredisi veren bankalar hangileri? Ocak 2021 TOKİ konut kredisi veren bankalar ve şartları
Fiili hizmet süresi zammı nasıl hesaplanır? Fiili hizmet süresi zammı kimlere verilir?
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.