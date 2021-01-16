TRT 1 canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yarışma programları, ana haber bülteni, yerli diziler ve sinema filmleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
TRT 1 7 Ocak Perşembe günü yayın akışı
- 05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
- 05:40 Nirvana Alevler İçinde
- 08:20 Böyle Bitmesin
- 10:30 Yedi Numara
- 11:25 Kalk Gidelim
- 14:15 3'Te 3
- 15:50 Uyanış: Büyük Selçuklu
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 Gönül Dağı
- 04:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN
Son Güncelleme: 16.01.2021 00:03