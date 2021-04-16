TRT 1 canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.
TRT1 16 Nisan 2021 yayın akışı;
08.00 Mesnevi’den Hikayeler
08.20 Kuşlarla Yolculuk
09.05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10.15 Türkan Hanım’ın Konağı
12.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.00 Acemi Anneler
16.15 Maveraya Yolculuk
18.30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
20.30 Payitaht Abdülhamid
23.45 Maveraya Yolculuk
01.15 Gönül Dağı
02.30 Mesnevi’den Hikayeler
02.55 Sahur Bereketi
04.45 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
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