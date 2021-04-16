TRT 1 canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TRT 1 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Yayın akışı içerisinde hafta sonu her gün yayınlanan dizi ve programların yer aldığı TRT 1 yayın akışı gün içerisinde dizilerin tekrar bölümlerini ve sevilen yarışmaları ekranlarına taşıyor.

TRT1 16 Nisan 2021 yayın akışı;

08.00 Mesnevi’den Hikayeler

08.20 Kuşlarla Yolculuk

09.05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10.15 Türkan Hanım’ın Konağı

12.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.00 Acemi Anneler

16.15 Maveraya Yolculuk

18.00 Ana Haber

18.30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

20.30 Payitaht Abdülhamid

23.45 Maveraya Yolculuk

01.15 Gönül Dağı

02.30 Mesnevi’den Hikayeler

02.55 Sahur Bereketi

04.45 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

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